Civitavecchia, paura al porto turistico: a fuoco una barca a vela (Di lunedì 22 agosto 2022) Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, 22 agosto, del porto turistico di Riva di Traiano, a Civitavecchia, dove una barca a vela ha improvvisamente preso fuoco. L'allarme stato inoltrato attraverso il 1530 alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Civitavecchia. l personale dei servizi tecnico-nautici hanno riferito dell'incendio a bordo di una imbarcazione a vela, ormeggiata all'interno dell'approdo. Le operazioni di soccorso Sono subito scattate le operazioni di soccorso, coordinate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia. Sono state inviate sul posto una motovedetta della Guardia Costiera e una pattuglia via terra, mentre la ...

