(Di lunedì 22 agosto 2022) Bornaè il nuovo campione del Masters 1000 di2022. Il croato, che lo scorso anno ha giocato appena nove partite per via di un infortuniosp, ha sconfitto con il punteggio di 7-6(0) 6-2 il greco Stefanos, arresosi dopo quasi due ore di gioco e dopo aver sprecato un vantaggio di 4-1 nel corso del primo set. Persi tratta del terzo titolo della sua carriera, il primo in un evento di questa caratura, lui che al massimo si era imposto nel 2018 nel 500 di Halle (erba). Il classe 96?, in gara grazie al ranking protetto questa settimana, farà un salto clamoroso nelle classifiche mondiali andandosi a posizionare all’incirca allo slot numero ventinove. Sarà testa di serie ai prossimi US Open. Di seguito il recap della sfida. RIVIVI LA DIRETTA ...

sportface2016 : #CincyTennis | Capolavoro #Coric a #Cincinnati: #Tsitsipas costretto alla resa in finale -

SPORTFACE.IT

...finisce per sedersi sui cartelloni pubblicitari come ad ammirare gli effetti del suo. ... per il vincente in tweener di Nick Kyrgios contro Bornaa Miami 2019 e il diritto al salto di ...... bravi ragazzi dal talento purissimo - , e ilAprilia con Aleix Espargaro in Argentina. ...10 Grigor Dimitrov - Marcos Giron 3 - 0 11:10 Borna- Carlos Taberner 3 - 1 11:10 Daniel ... Capolavoro Coric a Cincinnati: Tsitsipas costretto alla resa in finale Il croato Borna Coric sconfigge il greco Stefanos Tsitsipas in due set tirati nella finalissima del Masters 1000 di Cincinnati 2022.