Ben Affleck, sua mamma trasportata d’urgenza in ospedale: come sta adesso (Di lunedì 22 agosto 2022) La mamma di Ben Affleck è stata trasportata d’urgenza in ospedale: come sta adesso. La notizia è stata riportata nelle ultime ore, la mamma di Ben Affleck è stata trasportata in ospedale dopo essere caduta. L’attore in questi giorni è stato impegnato con i festeggiamenti per il secondo matrimonio con Jennifer Lopez. La coppia si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 22 agosto 2022) Ladi Benè statainsta. La notizia è stata riportata nelle ultime ore, ladi Benè stataindopo essere caduta. L’attore in questi giorni è stato impegnato con i festeggiamenti per il secondo matrimonio con Jennifer Lopez. La coppia si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Cosmopolitan_IT : L'abito da sposa di JLo per il secondo matrimonio con Ben Affleck è un modello a sirena con lungo strascico - EsseGi567 : @Refpiz_ Bé non è che abbia perso molto perdendo Ben Affleck, con tutto il rispetto per lui ma è stato un marito e… - VanityFairIt : Nella loro favolosa tenuta in Georgia si è tenuto il secondo e sfavillante matrimonio dei Bennifer. Fil Rouge il bi… - neodie : E io che ai tempi avevo comprato la colonna sonora del Daredevil con Ben Affleck e Jennifer Garner per poterla asco… - Marcel_Bel89 : Tutti i dettagli del (secondo) matrimonio di #JenniferLopez e #BenAffleck -