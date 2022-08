Aleksandr Gel’evi? Dugin patrimonio | chi è “l’ideologo di Putin”

Leggi su comeguadagnareoggi

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ras, così viene definito. Stiamo parlando del politologo e filosofo russo che ha rischiato di morire in un attentato in Russia. Non ha avuto lo stesso destino la figlia Daryaa, che la sera del 20 agosto 2022 è morta nell’esplosione di un auto. Su quel veicolo doveva viaggiare anche, il quale ha deciso di cambiare mezzo all’ultimo minuto. All’interno del governo russo non ha mai rivestito un ruolo ufficiale, mantenendo il riserbo sul suo rapporto con il presidente. Ma qual è ildi, chi è e qual è ildel ‘cervello di’ Definito anche come il ...