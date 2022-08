Wta Cincinnati 2022 | la finale sarà Kvitova-Garcia | battute Keys e Sabalenka

Leggi su sportface

(Di domenica 21 agosto 2022) Saranno Petrae Carolinea contendersi il titolo del Wta 1000 di. Le due giocatrici sono uscite vincitrici da due lottate semifinali, entrambe terminate al terzo set, e si sfideranno nell’atto conclusivo del torneo. La giocatrice ceca ha battuto contro pronostico Madisoncon lo score di 6-7(6) 6-3 6-4, impiegando 2h20? per dare seguito al successo arrivato 12 mesi fa proprio in Ohio. La tennista francese, partita addirittura dalle qualificazioni, ha proseguito la sua settimana da sogno liberandosi di Arynain tre set. Interrotta dalla pioggia dopo aver vinto il primo set per 6-2,ha perso la seconda frazione per 6-4 prima di dilagare nel terzo e decisivo set (6-1).è avanti 5-3 nei ...