The Boys: Butcher e Homelander sono più simili di quanto pensi (Di domenica 21 agosto 2022) Con la terza stagione di The Boys conclusa di recente, analizziamo le figure di Buther e Homelander per capire quanto si possano considerare simili, come due facce della stessa medaglia. La terza stagione di The Boys si è conclusa da poco e, anche se non sappiamo ciò che ci aspetta nella quarta - le cui riprese stanno per iniziare - una cosa è certa: continuerà la faida tra Butcher e Homelander. I due personaggi, tra loro antagonisti sin dal primo episodio della serie, rappresentano due facce della stessa medaglia, e in più di un'occasione dimostrano di essere simili, rendendo la loro rivalità ancora più intensa e interessante dal punto di vista del pubblico. Nota: L'articolo contiene spoiler sulle prime tre stagioni di The Boys. Un ... Leggi su movieplayer (Di domenica 21 agosto 2022) Con la terza stagione di Theconclusa di recente, analizziamo le figure di Buther eper capiresi possano considerare, come due facce della stessa medaglia. La terza stagione di Thesi è conclusa da poco e, anche se non sappiamo ciò che ci aspetta nella quarta - le cui riprese stanno per iniziare - una cosa è certa: continuerà la faida tra. I due personaggi, tra loro antagonisti sin dal primo episodio della serie, rappresentano due facce della stessa medaglia, e in più di un'occasione dimostrano di essere, rendendo la loro rivalità ancora più intensa e interessante dal punto di vista del pubblico. Nota: L'articolo contiene spoiler sulle prime tre stagioni di The. Un ...

SN4KEMIN : [spoiler de the boys] mano a cena da kimiko, starlight e maeve dando uma surra na nazista da stormfront...........… - BR4TZ97 : @styagustd amo mentre mi faccio i boys streammo the weeknd - irbag98 : GESÙ SANTISSIMO OGNI ANNO TIRATE FUORI STO GALLO FUNKY MA NON È IL TITOLO CAZZO fossi la provinatrice/provinatore c… - dogaftwrnoon : @khaleesith the boys volta esse ano??? - Lost_Starrr_ : Marquei como visto The Boys - 3x3 - Barbary Coast -