Purple Hearts avrà un film sequel? Cosa sappiamo (Di domenica 21 agosto 2022) Cosa ne sarà di Purple Hearts? Il film romantico approdato in casa Netflix con Sofia Carson e Nicholas Galitzine potrebbe avere un sequel? Ecco Cosa ne pensano gli attori protagonisti e la regista. Netflix ha promosso una nuova storia d’amore sulla propria piattaforma streaming. Si intitola Purple Hearts ed è diventato rapidamente uno dei film più chiacchierati del momento. La protagonista è Sofia Carson, attrice nota sin dai tempi di Descendantas che figura anche come produttrice esecutiva. La trama è tratta dall’omonimo romanzo di Tess Wakefield e racconta la storia d’amore tra Cassie e Luke. Lei è un’aspirante cantante che sogna il successo. Lui invece è un ragazzo dal passato complicato che, per fare ammenda con se stesso, si ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 agosto 2022)ne sarà di? Ilromantico approdato in casa Netflix con Sofia Carson e Nicholas Galitzine potrebbe avere un? Eccone pensano gli attori protagonisti e la regista. Netflix ha promosso una nuova storia d’amore sulla propria piattaforma streaming. Si intitolaed è diventato rapidamente uno deipiù chiacchierati del momento. La protagonista è Sofia Carson, attrice nota sin dai tempi di Descendantas che figura anche come produttrice esecutiva. La trama è tratta dall’omonimo romanzo di Tess Wakefield e racconta la storia d’amore tra Cassie e Luke. Lei è un’aspirante cantante che sogna il successo. Lui invece è un ragazzo dal passato complicato che, per fare ammenda con se stesso, si ...

emiIyatwood : voglio rivedere purple hearts ma prima devo finire stranger things - gvllesbae : qualcuno ha il pdf del libro di Purple Hearts? anche in lingua originale va bene - 13CorneliaSt : Purple hearts fa cagare cioè è una propaganda militare e piena di razzismo - Mariate95487054 : RT @TCDSTV: Ho iniziato Purple Hearts per la trama. GIURO. #PurpleHearts - martinaxangell : so una pippa in inglese, ma le battute di purple hearts a memoria tutte con tanto di accento perfetto -