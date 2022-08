"Pronti a ospitare il confronto tv tra i 4 leader". La proposta di Mentana per La7 (Di domenica 21 agosto 2022) Mentana pronto a ospitare su La7 il confronto tv pre-elettorale tra i 4 leader in campo alle prossime elezioni del 25 settembre: Meloni, Letta, Conte e Calenda. Nelle ultime ore è esplosa la polemica per l'annuncio che il 12 e il 22 settembre ci saranno altrettanti confronti stampa e tv (sul sito del "Corriere della Sera" e a "Porta a Porta") ma solo tra Giorgia Meloni e Enrico Letta. Calenda si è subito lamentato per l'esclusione di Azione-Italia Viva. "Noi siamo Pronti a ospitare in prima serata venerdì 23 settembre su La7 i leader dei quattro poli per un confronto finale. Se vorranno, sarà diretto". Sono queste le parole con cui Mentana annuncia su Facebook la propria disponibilità a ospitare il ... Leggi su iltempo (Di domenica 21 agosto 2022)pronto asu La7 iltv pre-elettorale tra i 4in campo alle prossime elezioni del 25 settembre: Meloni, Letta, Conte e Calenda. Nelle ultime ore è esplosa la polemica per l'annuncio che il 12 e il 22 settembre ci saranno altrettanti confronti stampa e tv (sul sito del "Corriere della Sera" e a "Porta a Porta") ma solo tra Giorgia Meloni e Enrico Letta. Calenda si è subito lamentato per l'esclusione di Azione-Italia Viva. "Noi siamoin prima serata venerdì 23 settembre su La7 idei quattro poli per unfinale. Se vorranno, sarà diretto". Sono queste le parole con cuiannuncia su Facebook la propria disponibilità ail ...

