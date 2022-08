Pordenone | 15enne travolto e ucciso da un’auto mentre era in bici Arrestata la conducente | è una militare Usa della base di Aviano

(Di domenica 21 agosto 2022) Era fermo al latostrada con la suacletta quandolo ha investito uccidendolo. È successo la notte del 20 agosto a Porcia, in provincia di: la vittima è un ragazzo di 15 anni. Alla guidamacchina c’era una ventennestatunitense in servizio allaUsaf diche, secondo quanto ricostruito, ha perso il controllo del mezzo. La Procura disulla scorta degli accertamenti dei Carabinieri ha stabilito che la donna saràper omicidio stradale. Ilstava rientrando a casa dopo una serata trascorsa insieme agli amici ed erano tutti insieme quando è arrivata l’auto. Intorno alle 2.30, la donna ha perso il controllo...

diStasioStefano : RT @repubblica: Pordenone, ragazzo 15enne investito e ucciso da un'auto mentre era sul ciglio della strada. Arrestata la responsabile, e' u… - Radio1Rai : ??L'incidente di Porcia #Pordenone Scatta l'arresto per omicidio stradale nei confronti della donna - una cittadina… - EdoardoQuaquini : RT @repubblica: Pordenone, ragazzo 15enne investito e ucciso da un'auto mentre era sul ciglio della strada. Arrestata la responsabile, e' u… - enrica_emme : RT @repubblica: Pordenone, ragazzo 15enne investito e ucciso da un'auto mentre era sul ciglio della strada. Arrestata la responsabile, e' u… - repubblica : Pordenone, ragazzo 15enne investito e ucciso da un'auto mentre era sul ciglio della strada. Arrestata la responsabi… -

Incidente mortale nella notte in provincia di. Un ragazzo di 15 anni è stato travolto e ucciso da un'auto a Sant'Antonio di Porcia. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri ilè stato investito mentre si trovava al lato ...Non ce l'ha fatta un ragazzinoche la notte scorsa è stato travolto da un'autovettura mentre era in sella alla sua ... intorno alle 02:30, a Porcia in provincia di. A guidare l'auto una ...PORCIA - Un silenzio surreale nel luogo dove poco dopo le 2 di questa notte ha perso la vita Giovanni Zanier di 15 anni residente a Pordenone, travolto da un'auto guidata da una ...Un ragazzino di 15 anni è stato travolto e ucciso da un’auto mentre chiacchierava con alcuni amici al lato di una strada di Porcia (Pordenone) ...