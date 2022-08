Pensione di reversibilità, quando scatta la revoca alla vedova (Di domenica 21 agosto 2022) La Pensione di reversibilità e la Pensione indiretta spettano al coniuge ed ai parenti diretti. quando non viene erogata La Pensione di reversibilità, comunemente chiamata anche solo reversibilità, è il trattamento previdenziale a favore del coniuge, figli superstiti di un lavoratore o pensionato deceduto. Nel caso del lavoratore, cioè chi non aveva ancora interrotto l’attività L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 21 agosto 2022) Ladie laindiretta spettano al coniuge ed ai parenti diretti.non viene erogata Ladi, comunemente chiamata anche solo, è il trattamento previdenziale a favore del coniuge, figli superstiti di un lavoratore o pensionato deceduto. Nel caso del lavoratore, cioè chi non aveva ancora interrotto l’attività L'articolo proviene da Consumatore.com.

domenicacuziol : Vorrei riprendere un trend: Mia bisnonna ebbe il beneficio di ricevere la pensione senza versamento di contributi,… - AR19671 : @nexusSEI_6 @frafuxa Ok allora abbiamo conquistato la possibilità di andare a trovare il partner in ospedale visto… - barbaravola : @EmpfindsamerS @charliecarla Idem per il mio, con@mia madre che aspetta la pensione di reversibilità da 4 mesi. - draghifacazzate : @N013Q hanno il metadone del reddito di cittadinanza, della pensione di reversibilità, della pensione dei genitori,… - nexusSEI_6 : @AR19671 @frafuxa Sul 1'punto,di sicuro è grazie alla legge se ora il partner superstite prende reversibilità del p… -