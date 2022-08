LIVE Moto3 | GP Austria 2022 in DIRETTA | Suzuki e Guevara al top | Foggia insegue

Leggi su oasport

(Di domenica 21 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DEL GP D’DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00 -13 Rimonta clamorosa per Sasaki che giro dopo giro abbassa il record della pista! Il crono del nipponico è più veloce rispetto alla pole-position di ieri di Holgado. Non ci sono italiani nella prima parte della graduatoria. -14 Ancora Sasaki in 1.41.029! L’alfiere di Max Racing è ottavo con alle spalle di Garcia che è sesto. -14 Tatay scivola in curva 3, mentreè 12mo. Difficoltà per il #7 di Leopard che è già stato scavalcato da Sasaki. -15 Nuovo passaggio sul traguardo coned Holgado che sembrano in grado di allungare sui rivali. Potrebbe decidersi la gara con un’ipotetico allungo da parte dell’iberico ...