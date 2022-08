La Discomusic compie 50 anni Ed è ancora di moda più che mai

Leggi su panorama

(Di domenica 21 agosto 2022) È nata nell’ottobre del 1972 con il brano Superstition di Stevie Wonder. Quel giorno è cominciata «la febbre» per le piste da ballo. Una rivoluzione che non si è più fermata e continua a influenzare le popstar di oggi. Una pallina impazzita nel grande flipper della musica: 50fa la Disco music ha cambiato le regole del gioco, modificando per sempre il music business, mandando in tilt le certezze delle case discografiche e le regole della programmazione radiofonica. Come un’onda anomala, la Disco ha inventato dal nulla un nuovo mondo sonoro, un modo di partecipare alla musica lontanoluce da quello che aveva stregato la generazione rock di Woodstock alla fine degliSessanta. L’immaginario è quello del dance floor, del ballo come mezzo di espressione e liberazione, del deejay come creatore inimitabile di colonne sonore ...