Juve, un sacrificio da 20 milioni a centrocampo: il giocatore in uscita (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo essere saltato il trasferimento di Rabiot la Manchester United, la Juventus ha individuato un altro giocatore da sacrificare a centrocampo:... Leggi su calciomercato (Di domenica 21 agosto 2022) Dopo essere saltato il trasferimento di Rabiot la Manchester United, lantus ha individuato un altroda sacrificare a:...

ZonaBianconeri : RT @MomoSaidMomo: Thread sulla situazione calciomercato #Juventus: Uscite: Il ritardo di cessioni come #Arthur e #Rabiot è causato da offer… - juventus_fine : RT @MomoSaidMomo: Thread sulla situazione calciomercato #Juventus: Uscite: Il ritardo di cessioni come #Arthur e #Rabiot è causato da offer… - MomoSaidMomo : Thread sulla situazione calciomercato #Juventus: Uscite: Il ritardo di cessioni come #Arthur e #Rabiot è causato da… - ZonaBianconeri : RT @Tomas1374: #Allegri sul gap attuale esistente dopo 2 anni senza scudetto e le altre che comunque si son rinforzate 'Per recuperare un… - Tomas1374 : #Allegri sul gap attuale esistente dopo 2 anni senza scudetto e le altre che comunque si son rinforzate 'Per recup… -