Insigne | “Mi manca il caffè di Starace | musica napoletana? qui non capiscono niente”

Lorenzo Insigne con la nuova maglia del Toronto non dimentica la sua Napoli, dal caffè di Starace alla musica napoletana. Lorenzo Insigne sta diventando sempre più il leader del Toronto, l'ex capitano del Napoli pian piano si sta adattando alla vita lontano dalla sua amata Napoli, ma ci sono cose che in Canda non si possono trovare come il caffè di Tommaso Starace. Il magnifico ai microfoni di TLN, canale televisivo canadese ha parlato della MLS e ovviamente di Napoli: "Qua è un po' complicato perché è tutto un altro tipo di gioco, altra mentalità, più relax, però mi sto ambientando e spero di farlo al 100% al più presto perché i miei compagni hanno bisogno di me. Sono ancora senza preparazione e vengo da un infortunio, sto cercando di arrivare al 100%

