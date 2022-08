(Di domenica 21 agosto 2022) AGI - Da Bari a Torino, affetta da una rarissima, l'ipertensione polmonare primitiva. Unadi 19è stata salvata grazie a un eccezionalemultiplo di cuore e due polmoni in Ecmo all'ospedale Molinette della Città della Salute. Alla fine di maggio la giovane aveva avuto le prime avvisaglie della grave patologia: le mancava il fiato, si stancava facilmente e iniziavano a gonfiarsi le gambe. Al suo arrivo in ospedale i medici hanno immediatamente verificato che la situazione era molto seria: il cuore, che era molto affaticato, si stava per fermare. Lapatologia era caratterizzata da elevate pressioni nei vasi polmonari che causavano una disfunzione del cuore. Le condizioni cliniche sono precipitate rapidamente e nonostante una terapia farmacologica specifica non si ...

sulsitodisimone : Il miracoloso trapianto che ha salvato una ragazza di 19 anni da una rara malattia -

Quotidiano Piemontese

In Italia ci sono 70 bambini all'anno in lista d'attesa per un: per loro la donazione è l'unica opzione'.La notte dopo il 'sì', però, la grande sorpresa: una chiamata per ildi cuore . Silvia, ... sono molto credente e penso che tutto quello che e successo abbia del. Probabilmente ... Da Bari a Torino per un trapianto di cuore e polmoni in Ecmo: 19enne salvata alle Molinette Alla fine di maggio la giovane aveva avuto le prime avvisaglie della grave patologia: le mancava il fiato, si stancava facilmente e iniziavano a gonfiarsi le gambe. Al suo arrivo in ospedale i medici ...La giovane originaria di Bari era affetta da una rarissima malattia. L'intervento realizzato dall'equipe dei professori Mauro Rinaldi e Massimo Boffini ...