“Gas e sanzioni? Vi dico perché abbiamo perso la guerra con Putin”

In un'intervista a La Stampa, il consulente e analista Gianclaudio Torlizzi parla chiaro: la guerra energetica e quella commerciale, con le sanzioni alla Russia, sono ormai perse. Il prossimo inverno il peggio deve ancora venire. Secondo il fondatore e chief macro strategist della T-Commodity srl (società di consulenza su economia globale, affari europei e materie prime) "serve un piano europeo di razionamento del gas, nell'immediato non c'è altro da fare che limitare i danni". Altrimenti non riusciremo a reggere i continui aumenti del prezioso combustibile. La strategia, secondo Torlizzi, sarebbe questa: "Vanno fermati i settori energivori non strategici, garantendo poi indennizzi, e obbligare i cittadini a ridurre i consumi". Altrimenti si rischia di restare con riserve minime in inverno. "Serviranno due-tre anni prima che gli accordi con i nuovi ...

