Europei di fondo | oro Acerenza nella 10 km

(Di domenica 21 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Domenicoha vinto la medaglia d'oro10 km aglidi. Nelle acque libere di Ostia, l'azzurro, con un grande sprint finale, ha preceduto il duo francese composto da Marc Antoine Olivier e Logan Fontaine. “E' stato davvero difficile. Il primo giro abbiamo saltato i rifornimenti, il secondo c'era qualcuno davanti ma non capivo chi fosse, al terzo ho iniziato a spingere – commentaai microfoni di Rai Sport -. Il mare non permetteva di nuotare molto bene. E' stata una faticaccia ma sono super super felice”. Settimo posto per Gregorio Paltrinieri. “C'era un mare bestiale,faccio tanta fatica a nuotare qui – ammette il fuoriclasse azzurro ai microfoni di Rai Sport -. Sapevo che c'era uno davanti, ho provato a riprenderlo ma m'ha distrutto. Ho capito che non ...

(di Claudio Franceschini) GREGORIO PALTRINIERI 8° 10 KM nuoto: è oro per Domenico Acerenza! ITALIA FESTA GRANDE Il medagliere degli Europei nuoto 2022 vede l'Italia al comando e ormai ...GREGORIO PALTRINIERI 8° 10 KM nuoto: è oro per Domenico Acerenza! Se non altro la Taddeucci vince la medaglia e beffa anche Sharon Van Rouwendaal, bronzo per l'Olanda; dunque ecco come ...A Ostia gran finale dell'azzurro. Taddeucci argento tra le donne ROMA (ITALPRESS) - Domenico Acerenza ha vinto la medaglia d'oro nella 10 km ...