Elezioni, a Napoli presentate le liste del M5S (Di domenica 21 agosto 2022) Una delegazione del Movimento 5 Stelle, guidata dal coordinatore regionale Salvatore Micillo, ha presentato alla Corte di Appello di Napoli le liste dei candidati alla Camera dei Deputati. Successivamente, a quanto si apprende, saranno depositate anche quelle del Senato,. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 21 agosto 2022) Una delegazione del Movimento 5 Stelle, guidata dal coordinatore regionale Salvatore Micillo, ha presentato alla Corte di Appello diledei candidati alla Camera dei Deputati. Successivamente, a quanto si apprende, saranno depositate anche quelle del Senato,. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

