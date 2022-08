Diretta Napoli - Monza ore 18.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming (Di domenica 21 agosto 2022) Napoli - È arrivato il giorno dell' esordio stagionale del Napoli al Maradona , oggi contro il Monza (ko alla prima col Torino) sono attesi 40 mila spettatori per la seconda uscita in campionato ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 21 agosto 2022)- È arrivato il giorno dell' esordio stagionale delal Maradona , oggi contro il(ko alla prima col Torino) sono attesi 40 mila spettatori per la seconda uscita in campionato ...

sscnapoli : ??? #NapoliMonza sarà diretta dall’arbitro Forneau di Roma ?? - fanpage : #Calciomercato, la sorpresa per la Roma potrebbe essere Zakaria - salvione : Diretta Napoli-Monza ore 18.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming - angiuoniluigi : RT @fanpage: Riparte il campionato! Il Napoli di Spalletti ospita il Monza per la prima giornata #NapoliMonza - Luxgraph : Diretta Napoli-Monza ore 18.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni -