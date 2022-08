Chi è e cosa fa il compagno di Alfonso Signorini (Di domenica 21 agosto 2022) Non tutti sanno che il conduttore del GF Vip Alfonso Signorini da quasi vent’anni è felicemente fidanzato con il suo compagno, Paolo Galimberti. Classe 1968, Galimberti è nativo di Giussano e ha alle spalle una lunga carriera da imprenditore. In passato è stato presidente dei giovani di Confcommercio e ha militato in Forza Italia. Di lui, Alfonso Signorini in passato ha detto: “Sto con Paolo da 19 anni, ma io e lui abbiamo vite parallele: ognuno il suo lavoro, la sua indipendenza, la sua vita, la sua casa, ma sentiamo sempre il bisogno di ritrovarci e di stare insieme”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Beautiful, Don Diamont ha partecipato ad una famosa trasmissione serale italiana, lo sapevate? Beautiful, Don ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 agosto 2022) Non tutti sanno che il conduttore del GF Vipda quasi vent’anni è felicemente fidanzato con il suo, Paolo Galimberti. Classe 1968, Galimberti è nativo di Giussano e ha alle spalle una lunga carriera da imprenditore. In passato è stato presidente dei giovani di Confcommercio e ha militato in Forza Italia. Di lui,in passato ha detto: “Sto con Paolo da 19 anni, ma io e lui abbiamo vite parallele: ognuno il suo lavoro, la sua indipendenza, la sua vita, la sua casa, ma sentiamo sempre il bisogno di ritrovarci e di stare insieme”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Beautiful, Don Diamont ha partecipato ad una famosa trasmissione serale italiana, lo sapevate? Beautiful, Don ...

