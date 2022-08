Che altro aspettarsi dal calciomercato ? (Di domenica 21 agosto 2022) Siamo ormai alla seconda giornata di campionato e a 10 giorni dalla chiusura del calciomercato estivo. Il Napoli è stato tra le squadre più attive, con una vera e propria rivoluzione che ha abbassato fortemente l'età media e il tetto ingaggi della squadra, senza rinunciare alla qualità. La cessione di Fabian Ruiz, che è ormai fuori rosa e sul mercato, è l’ultima prevista in casa azzurra per questa finestra di calciomercato estiva.. Resteranno a disposizione di Spalletti i giovani Zerbin e Gaetano, l’esterno di attacco e il centrocampista faranno parte del gruppo almeno fino a gennaio e saranno utili per arricchire la rosa visti i tanti impegni degli azzurri tra campionato, Champions League e coppa Italia. Va sempre più verso la permanenza anche Ounas. L'ultima casella da riempire è quella di un altro portiere di esperienza nel caso ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 21 agosto 2022) Siamo ormai alla seconda giornata di campionato e a 10 giorni dalla chiusura delestivo. Il Napoli è stato tra le squadre più attive, con una vera e propria rivoluzione che ha abbassato fortemente l'età media e il tetto ingaggi della squadra, senza rinunciare alla qualità. La cessione di Fabian Ruiz, che è ormai fuori rosa e sul mercato, è l’ultima prevista in casa azzurra per questa finestra diestiva.. Resteranno a disposizione di Spalletti i giovani Zerbin e Gaetano, l’esterno di attacco e il centrocampista faranno parte del gruppo almeno fino a gennaio e saranno utili per arricchire la rosa visti i tanti impegni degli azzurri tra campionato, Champions League e coppa Italia. Va sempre più verso la permanenza anche Ounas. L'ultima casella da riempire è quella di unportiere di esperienza nel caso ...

