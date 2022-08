Card. Zuppi: contro abusi formazione preti e prevenzione (Di domenica 21 agosto 2022) Per evitare gli abusi su minori da parte di religiosi occorre "certamente migliorare la formazione dei preti, ma soprattutto fare una grande opera di prevenzione, coinvolgendo tutta la Chiesa, associazioni e movimenti". Lo ha detto il presidente della Cei, Card. Matteo Zuppi, in un'anticipazione dell'intervista al Sussidiario.net, prima della sua partecipazione al Meeting di Rimini.Per risolvere il problema degli abusi in futuro, ha spiegato il Card. Zuppi "va cambiata la mentalità di tutti. Qualcuno fa dipendere gli abusi dal celibato, ma non è lì il problema, perché la maggior parte degli abusi avvengono in famiglia, nello sport, realtà che non mi sembrano fatte di celibi".Che cosa dobbiamo fare? ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 21 agosto 2022) Per evitare glisu minori da parte di religiosi occorre "certamente migliorare ladei, ma soprattutto fare una grande opera di, coinvolgendo tutta la Chiesa, associazioni e movimenti". Lo ha detto il presidente della Cei,. Matteo, in un'anticipazione dell'intervista al Sussidiario.net, prima della sua partecipazione al Meeting di Rimini.Per risolvere il problema degliin futuro, ha spiegato il"va cambiata la mentalità di tutti. Qualcuno fa dipendere glidal celibato, ma non è lì il problema, perché la maggior parte degliavvengono in famiglia, nello sport, realtà che non mi sembrano fatte di celibi".Che cosa dobbiamo fare? ...

