Bologna-Verona oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023 (Di domenica 21 agosto 2022) L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Bologna-Verona, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2022/2023. Appuntamento con il fischio d'inizio alle 18:30 di domenica 21 agosto nella cornice dello stadio Renato Dall'Ara. Match molto importante quello di scena in Emilia-Romagna, dove si affrontano due squadre che non hanno iniziato bene la stagione. Entrambe sono state infatti sconfitte all'esordio, rispettivamente da Lazio e Napoli, e vanno a caccia dei primi punti. Chi li otterrà? Il match sarà trasmesso in diretta sia su Sky Sport Calcio che su Dazn. SportFace.

