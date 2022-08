Valencia, Gattuso vuole altri 4 colpi (Di sabato 20 agosto 2022) Secondo quanto riportato da SuperDeportes sono 4 i rinforzi che Gennaro Gattuso vuole per il suo Valencia in questo finale di mercato. Piaccciono... Leggi su calciomercato (Di sabato 20 agosto 2022) Secondo quanto riportato da SuperDeportes sono 4 i rinforzi che Gennaroper il suoin questo finale di mercato. Piaccciono...

Glongari : Aumenta la fiducia del #Valencia per Bryan #Gil del #Tottenham. È l’obiettivo principale per Gattuso - sportli26181512 : Valencia, Gattuso vuole altri 4 colpi: Secondo quanto riportato da SuperDeportes sono 4 i rinforzi che Gennaro Gatt… - sportli26181512 : Valencia, Gattuso: 'Mi preoccupa la morte, non il mercato' VIDEO: Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del… - LeBombeDiVlad : Il futuro di Nacho #Pussetto è ancora tutto da scrivere. Il giocatore, secondo quanto riferito da @Gazzetta_it, s… - DiCosFrancesco : #Demme: #Gattuso vuole portarlo a #Valencia?? ma attenzione a #Bologna e #TorinoFC. ?????? #Calciomercato -