Ucraina, nuovi attacchi di droni in Crimea: «Duro colpo alla flotta del Mar Nero» – Il video (Di sabato 20 agosto 2022) In Crimea e in varie zone occupate dell’Ucraina sono stati segnalati altri attacchi di droni contro obiettivi russi. Lo riporta la Bbc, che cita anche alcuni «funzionari occidentali» secondo cui le offensive starebbero avendo un importante impatto sulle forze di Mosca. Le esplosioni alla base aerea russa di Saki lo scorso 9 agosto e altri assalti, infatti, avrebbero messo fuori combattimento più della metà dei jet navali della flotta del Mar Nero, che ormai non esisterebbe più: sarebbe infatti «ridotta a poco più di una flottiglia costiera», che ora «deve adottare un atteggiamento cauto a causa degli attacchi ucraini». Lo scorso aprile, le forze armate di Kiev erano riuscite ad affondare l’incrociatore Moskva. August 20, 2022 I media russi, ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Ine in varie zone occupate dell’sono stati segnalati altridicontro obiettivi russi. Lo riporta la Bbc, che cita anche alcuni «funzionari occidentali» secondo cui le offensive starebbero avendo un importante impatto sulle forze di Mosca. Le esplosionibase aerea russa di Saki lo scorso 9 agosto e altri assalti, infatti, avrebbero messo fuori combattimento più della metà dei jet navali delladel Mar, che ormai non esisterebbe più: sarebbe infatti «ridotta a poco più di una flottiglia costiera», che ora «deve adottare un atteggiamento cauto a causa degliucraini». Lo scorso aprile, le forze armate di Kiev erano riuscite ad affondare l’incrociatore Moskva. August 20, 2022 I media russi, ...

