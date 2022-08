Tennis, Andy Roddick su Nick Kyrgios: “E’ tra i favoriti per vincere gli US Open” (Di sabato 20 agosto 2022) Una second life per Nick Kyrgios. L’eccentrico Tennista australiano sta vivendo un periodo molto fruttuoso nel circuito internazionale. La Finale a Wimbledon, la vittoria del torneo di Washington e i quarti di finale raggiunti a Montreal danno un quadro della situazione confortante per l’aussie. Per questo, in vista degli US Open, ultimo Major del 2022 in programma dal 29 agosto all’11 settembre, si dovrà tener conto anche delle qualità di Nick. A essere convinto di ciò è l’ex Tennista, Andy Roddick. L’americano, capace di vincere a New York nel 2003, ritiene che Kyrgios abbia possibilità tecniche e fisiche per arrivare in fondo nello Slam. “Quello che ha fatto a Washington, un grande torneo prima degli US ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Una second life per. L’eccentricota australiano sta vivendo un periodo molto fruttuoso nel circuito internazionale. La Finale a Wimbledon, la vittoria del torneo di Washington e i quarti di finale raggiunti a Montreal danno un quadro della situazione confortante per l’aussie. Per questo, in vista degli US, ultimo Major del 2022 in programma dal 29 agosto all’11 settembre, si dovrà tener conto anche delle qualità di. A essere convinto di ciò è l’exta,. L’americano, capace dia New York nel 2003, ritiene cheabbia possibilità tecniche e fisiche per arrivare in fondo nello Slam. “Quello che ha fatto a Washington, un grande torneo prima degli US ...

