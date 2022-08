Softball: Saronno vince la Winners Cup 2022! Trionfo in rimonta contro le Sparks Haarlem (Di sabato 20 agosto 2022) Grande festa per Saronno. La squadra lombarda ha vinto infatti la Winners Cup 2022, Trofeo Internazionale di Softball andato in scena a Viladecans (Barcellona), sconfiggendo in rimonta le temute Sparks Haarlem con il risultato di 2-3. Un match combattuto ed equilibratissimo, come solo le grandi Finali sanno essere, dove le ragazze di Eduardo Jesus Arocha Brea hanno dimostrato carattere e grande personalità. L’inning inaugurale è prezioso per entrambe le compagini, abili a trovare un punto per parte: le olandesi con un doppio a sinistra, le italiane con un lancio pazzo di Marrone. Dopo due riprese di assettamento le Sparks mettono il muso davanti al quarto turno, grazie alla buona catena tra Robinson e Kieft, indirizzando la disputa in una delle fasi più ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Grande festa per. La squadra lombarda ha vinto infatti laCup 2022, Trofeo Internazionale diandato in scena a Viladecans (Barcellona), sconfiggendo inle temutecon il risultato di 2-3. Un match combattuto ed equilibratissimo, come solo le grandi Finali sanno essere, dove le ragazze di Eduardo Jesus Arocha Brea hanno dimostrato carattere e grande personalità. L’inning inaugurale è prezioso per entrambe le compagini, abili a trovare un punto per parte: le olandesi con un doppio a sinistra, le italiane con un lancio pazzo di Marrone. Dopo due riprese di assettamento lemettono il muso davanti al quarto turno, grazie alla buona catena tra Robinson e Kieft, indirizzando la disputa in una delle fasi più ...

ilSaronno : Softball, Coppa Coppe 2022 con Saronno: 6 giorni nell’accogliente Viladecans. Fotogallery - zazoomblog : Softball: coppe europee la situazione finali. Forlì Saronno e Avigliana negli ultimi atti - #Softball: #coppe… - OA_Sport : Softball: la situazione delle finali in cui saranno impegnate italiane nelle coppe europee - ilSaronno : Softball Coppa Coppe 2022: oggi finale Saronno-Haarlem. Quando e come vederla - zazoomblog : Softball Cup Winners Cup 2022: Saronno conquista l’accesso in finale con autorità - #Softball #Winners #2022:… -