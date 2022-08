Questo Kit trasforma la vostra bici in una elettrica potente e con una batteria sostenibile; oltretutto, anche economico (Di sabato 20 agosto 2022) Si chiama Swytch Air, arriva dall’Inghilterra, è dotato di una batteria portatile dal peso di soli 700 grammi ed è in grado di fornire 250 W di potenza, che consente di raggiungere la velocità di 25 Km/h. Ecco il kit economico e “Made in UK” che trasforma (quasi) tutte le bici in eBike. La startup londinese Swytch presenta il nuovo kit Air per trasformare la propria bici in eBike – ComputerMagazine.itNegli ultimi anni, i kit per trasformare la propria bicicletta in eBike si sono fatti sempre più apprezzare tra gli amanti delle due ruote, soprattutto tra quanti preferiscono mantenere la propria bicicletta “tradizionale” senza spendere importanti cifre ma che desiderano applicare, all’occorrenza, un’aiuto alla trazione attraverso la ... Leggi su computermagazine (Di sabato 20 agosto 2022) Si chiama Swytch Air, arriva dall’Inghilterra, è dotato di unaportatile dal peso di soli 700 grammi ed è in grado di fornire 250 W di potenza, che consente di raggiungere la velocità di 25 Km/h. Ecco il kite “Made in UK” che(quasi) tutte lein eBike. La startup londinese Swytch presenta il nuovo kit Air perre la propriain eBike – ComputerMagazine.itNegli ultimi anni, i kit perre la propriacletta in eBike si sono fatti sempre più apprezzare tra gli amanti delle due ruote, soprattutto tra quanti preferiscono mantenere la propriacletta “tradizionale” senza spendere importanti cifre ma che desiderano applicare, all’occorrenza, un’aiuto alla trazione attraverso la ...

