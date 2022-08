Preghiera della sera 20 Agosto 2022: “Donami pace e beatitudine” (Di sabato 20 agosto 2022) “Donami pace e beatitudine”. Questo Sabato con la Preghiera della sera chiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il vento della disperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severa della morte. (Don Tonino Bello) Solo pochi minuti, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 20 agosto 2022) “”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia alla Beata Maria Vergine. Santa Maria, Verginenotte, noi t’imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore, irrompe la prova, sibila il ventodisperazione, il freddo delle delusioni o l’ala severamorte. (Don Tonino Bello) Solo pochi minuti, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

