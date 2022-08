Porto – Sporting Lisbona – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 agosto 2022) L’Estadio do Dragao ospita un emozionante scontro tra pesi massimi della Primeira Ligaghese: sabato 20 agosto ilaffronterà lo. Gli uomini di Ruben Amorim arriveranno a questo fine settimana desiderosi di avere la meglio sui rivali di campionato, non avendo vinto nessuno degli ultimi cinque incontri tra le due squadre dal gennaio 2021. Il calcio di inizio diè previsto alle 21:30 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadreIlha mantenuto la sua perfetta partenza per la difesa del titolo di Primeira Liga con una vittoria combattuta per 1-0 contro un Vizela resistente ...