Napoli, Spalletti: 'Alzare l'asticella? Serve equilibrio. Ndombele può fare tutti i ruoli, su Osimhen e Simeone insieme e Raspadori…' | Serie A (Di sabato 20 agosto 2022) 2022-08-20 15:45:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Vigilia della seconda di campionato per il Napoli. Gli azzurri domani scenderanno in campo alle 18:30 contro il Monza. Il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa: NUOVO Napoli – "Che il mercato in entrata abbia creato soddisfazione tra addetti ai lavori e tifosi può aiutare a farci diventare quanto prima una squadra forte come lo eravamo l'anno scorso". SCELTE TATTICHE – "La completezza della rosa può farci pensare a qualcosa di differente. Sul 4-3-3 e il 4-2-3-1 ci abbiamo lavorato già l'anno scorso. Con o senza Raspadori ci si lavora perché abbiamo i calciatori per lavorare su entrambe le soluzioni tattiche. L'idea Raspadori nasce dal fatto che è un giocatore capace di darci cose differenti da quelle che già abbiamo". MERCATO –

