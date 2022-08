Mountain bike, Europei 2022: tra le donne è doppietta francese, vince Loana Lecomte. Martina Berta decima (Di sabato 20 agosto 2022) Gara durissima su un percorso molto insidioso, reso pesantissimo dalla tanta pioggia caduta nelle ultime ore: Loana Lecomte è riuscita però a far saltare il banco, dominando in lungo e in largo. La transalpina è la nuova campionessa d’Europa per la Mountain bike, sua la prova di cross country in quel di Monaco. Francia attesissima alla vigilia e sono proprio le francesi a fare corsa dura: Pauline Ferrand Prevot fa il vuoto, proprio davanti alla connazionale, ma un problema meccanico frena la campionessa uscente che è raggiunta e scavalcata proprio da Lecomte. Da lì è cavalcata solitaria per la leader, verso l’oro, mentre l’altra transalpina deve accontentarsi dell’argento a 37” di ritardo. Bella battaglia per il terzo gradino del podio, anche se distante anni luce dalle prime: il bronzo va alla ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Gara durissima su un percorso molto insidioso, reso pesantissimo dalla tanta pioggia caduta nelle ultime ore:è riuscita però a far saltare il banco, dominando in lungo e in largo. La transalpina è la nuova campionessa d’Europa per la, sua la prova di cross country in quel di Monaco. Francia attesissima alla vigilia e sono proprio le francesi a fare corsa dura: Pauline Ferrand Prevot fa il vuoto, proprio davanti alla connazionale, ma un problema meccanico frena la campionessa uscente che è raggiunta e scavalcata proprio da. Da lì è cavalcata solitaria per la leader, verso l’oro, mentre l’altra transalpina deve accontentarsi dell’argento a 37” di ritardo. Bella battaglia per il terzo gradino del podio, anche se distante anni luce dalle prime: il bronzo va alla ...

