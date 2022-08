MotoGP, GasGas sarà in top-class dal Mondiale 2023: Pol Espargaró al centro del progetto (Di sabato 20 agosto 2022) Si guarda al futuro e ci sono novità in MotoGP. Oltre all’annuncio della Sprint Race che andrà a caratterizzerà il weekend della classe regina, nel roster dei team presente vi sarà un nuovo inserimento. Ci riferisce al brand spagnolo GasGas. A partire dalla prossima stagione, il marchio iberico sarà rappresentato da una squadra e legata (satellite) a KTM. Si tratta di un cambio gestionale nel senso che l’attuale Tech3 KTM, di Hervé Poncharal, avrà il marchio spagnolo che già ha fatto la sua comparsa nel MotoMondiale, nelle classi Moto2 e Moto3, grazie al rapporto di collaborazione con il team Aspar. E’ noto il nome di uno dei due piloti al centro del progetto, ovvero l’iberico Pol Espargaró, che quindi lascerà la ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) Si guarda al futuro e ci sono novità in. Oltre all’annuncio della Sprint Race che andrà a caratterizzerà il weekend dellae regina, nel roster dei team presente viun nuovo inserimento. Ci riferisce al brand spagnolo. A partire dalla prossima stagione, il marchio ibericorappresentato da una squadra e legata (satellite) a KTM. Si tratta di un cambio gestionale nel senso che l’attuale Tech3 KTM, di Hervé Poncharal, avrà il marchio spagnolo che già ha fatto la sua comparsa nel Moto, nellei Moto2 e Moto3, grazie al rapporto di collaborazione con il team Aspar. E’ noto il nome di uno dei due piloti aldel, ovvero l’iberico Pol, che quindi lascerà la ...

