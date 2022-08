motosprint : #Moto3, #Leopard attacca: “#KTM ha sviluppato la moto violando il regolamento” - DelbonoRoberto : RT @gponedotcom: Durante il periodo di 'congelamento delle prestazioni' che dura dall'inizio della pandemia KTM ha omologato una moto diver… - gponedotcom : Durante il periodo di 'congelamento delle prestazioni' che dura dall'inizio della pandemia KTM ha omologato una mot… - sportli26181512 : Moto3 GP Austria: Foggia il più veloce nelle libere di Spielberg, 13° Garcia. HIGHLIGHTS: Il romano del Team Leopar… - gponedotcom : Dennis miglior tempo del venerdì in Austria. Forse domani il team Leopard emetterà un comunicato stampa sulla prote… -

GPOne.com

alza la voce. Nel sabato mattina di Spielberg infatti il team più volte campione di categoria ha deciso di dire la sua in merito alla situazione regolamentare della, attaccando senza ...In ritardo nei primi tre settori il romano del teamha recuperato e migliorato nel quarto ..., GP Austria: i risultati delle prove libere Moto3, La denuncia di Leopard: KTM non ha rispettato il 'periodo di congelamento' Deniz Oncu è stato il più veloce a Spielberg dopo un attacco riuscito nelle FP3 per garantire il miglior tempo dell'ultima sessione di prove libere in Austria, la Moto3. La turca Red Bull KTM Tech3 h ...Il team Honda accusa i rivali di aver portato in pista una moto diversa da quella del 2021, non rispettando il periodo di congelamento tecnico ...