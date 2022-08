“Minions 2: Come Gru divenne cattivissimo”, un delirio di colori e risate (Di sabato 20 agosto 2022) Film comico e avventuroso dalla trama esilissima e dal fascino psichedelico, indirizzato ai piccoli ma in grado di intrattenere anche i grandi. Dimenticabile, ma senza dubbio divertente Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 agosto 2022) Film comico e avventuroso dalla trama esilissima e dal fascino psichedelico, indirizzato ai piccoli ma in grado di intrattenere anche i grandi. Dimenticabile, ma senza dubbio divertente

CinemaMorbegno : CINEMA PEDRETTI: Dal 20 al 31/08 “MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO” Tutti i giorni spettacoli ore 17.00 -… - UCI_Cinemas : ?? Siamo #TuttiPazziPerIMinions, vero? ?? Passa il weekend con loro! #Minions2 - Come Gru Diventa Cattivissimo ti as… - TheSpaceCinema : Cos'hanno in comune Max Giusti e Steve Carrel???Scoprilo nella nuova intervista di @theevesapple Minions 2 – Come G… - MinionsIlFilm : Segui il ritmo delle emozioni! ?? Ritrova Kevin ed i Minions in #Minions2 - Come Gru Diventa Cattivissimo è ora… - MinionsIlFilm : La vita di Gru è nelle mani dei Minions! ???? Venite a scoprire #Minions2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, ora… -