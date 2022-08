Michael Bublè diventa papà per la quarta volta: 'Ecco la nostra piccola Cielo' (Di sabato 20 agosto 2022) Michael Bublè è padre per la quarta volta. Il cantante americano ha dato il benvenuto a sua figlia con un tenero post su Instagram dalla didascalia strappalacrime. 'Dall'amore nascono la vita, la luce ... Leggi su leggo (Di sabato 20 agosto 2022)è padre per la. Il cantante americano ha dato il benvenuto a sua figlia con un tenero post su Instagram dalla didascalia strappalacrime. 'Dall'amore nascono la vita, la luce ...

RistagnoAnna : RT @fanpage: Michael Bublè e la moglie Luisana Lopilato sono diventi genitori per la quarta volta. Con un tenero scatto pubblicato su Insta… - VanityFairIt : Il cantante e la moglie Luisana Lopilato hanno dato il benvenuto alla loro quarta figlia: «Grazie a Dio per questa… - infoitcultura : Michael Bublè papà per la quarta volta: è nata Cielo - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Michael Bublè e la moglie Luisana Lopilato sono diventi genitori per la quarta volta. Con un tenero scatto pubblicato su Insta… - infoitcultura : “La vita è fatta d’amore”: Michael Bublè e Luisana Lopilato genitori. È nata Cielo -

