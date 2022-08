Meteo Weekend: tra anticiclone delle Azzorre e qualche pioggia. I dettagli (Di sabato 20 agosto 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Non sarà un Weekend da manuale, considerato il periodo ancora pienamente estivo ma non andrà nemmeno tanto male per gran parte della Penisola, tenuto conto che usciremo dalla grave fase di maltempo che ha dato scacco matto all’estate su mezza Italia. Due gli elementi da considerare, la persistenza di una circolazione fresca e instabile a nord delle Alpi e sull’Europa orientale e l’estensione non troppo decisa dell’anticiclone delle Azzorre dal vicino Atlantico. l’Italia resta quindi in un limbo pressorio che vedrà ancora qualche piovasco ma non sarà diffuso. Meteo SABATO 20 AGOSTO. Nella giornata di sabato le infiltrazioni instabili riguarderanno essenzialmente l’arco alpino con annuvolamenti e ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 20 agosto 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Non sarà unda manuale, considerato il periodo ancora pienamente estivo ma non andrà nemmeno tanto male per gran parte della Penisola, tenuto conto che usciremo dalla grave fase di maltempo che ha dato scacco matto all’estate su mezza Italia. Due gli elementi da considerare, la persistenza di una circolazione fresca e instabile a nordAlpi e sull’Europa orientale e l’estensione non troppo decisa dell’dal vicino Atlantico. l’Italia resta quindi in un limbo pressorio che vedrà ancorapiovasco ma non sarà diffuso.SABATO 20 AGOSTO. Nella giornata di sabato le infiltrazioni instabili riguarderanno essenzialmente l’arco alpino con annuvolamenti e ...

