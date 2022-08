LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: si inizia a Monaco, l’Italia parte al cavallo con maniglie! (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:46 Conclusa la presentazione delle squadre, touch warm up e si parte! 14:43 Presentazione delle squadre in corso, è ormai tutto pronto! 14:41 Nicola Bartolini sarà impegnato su tutti gli attrezzi, eccezion fatta per gli anelli, Matteo Levantesi, Lorenzo Casali e Yumin Abbadini si cimenteranno su quattro attrezzi, mentre Andrea Cingolani dovrà mettere tutto sé stesso agli anelli. 14:38 l’Italia girerà insieme alla Spagna in quanto terza e quarta classificata in qualificazione, mentre Gran Bretagna e Turchia (migliori in qualificazione) seguiranno il giro olimpico. 14:35 l’Italia inizierà la propria avventura all’ostico cavallo con maniglie, passerà poi agli anelli, al volteggio, alle parallele alla sbarra e infine al corpo libero. 14:32 Vi ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:46 Conclusa la presentazione delle squadre, touch warm up e si! 14:43 Presentazione delle squadre in corso, è ormai tutto pronto! 14:41 Nicola Bartolini sarà impegnato su tutti gli attrezzi, eccezion fatta per gli anelli, Matteo Levantesi, Lorenzo Casali e Yumin Abbadini si cimenteranno su quattro attrezzi, mentre Andrea Cingolani dovrà mettere tutto sé stesso agli anelli. 14:38girerà insieme alla Spagna in quanto terza e quarta classificata in qualificazione, mentre Gran Bretagna e Turchia (migliori in qualificazione) seguiranno il giro olimpico. 14:35inizierà la propria avventura all’osticocon maniglie, passerà poi agli anelli, al volteggio, alle parallele alla sbarra e infine al corpo libero. 14:32 Vi ...

