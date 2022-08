LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: alle 9:30 la prima gara degli azzurri (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 9:10 L’Italia, in corsia otto, sarà rappresentata da Alessandro Gnecchi, Manfredi Rizza, Nicola Ripamonti e Andrea di Liberto. 9:05 Tra venticinque minuti sarà il turno della semifinale 500 metri uomini kayak a quattro, dove saranno della partita gli azzurri. L’inizio è previsto per le 9:30 9:03 Conclusa la prima semifinale dei 200 m kayak doppio: passano Germania, prima con 32.506, Spagna, seconda con 32.897 e Svezia, terza con 33.450. 9:00 Si comincia co la semifinale dei 200 metri kayak doppio: ecco la start list. Ricordiamo che accederanno in Finale i primi tre team classificati. Saranno della partita Macedonia del Nord, Ucraina, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming ed italiani insabato 20 agosto 9:10 L’Italia, in corsia otto, sarà rappresentata da Alessandro Gnecchi, Manfredi Rizza, Nicola Ripamonti e Andrea di Liberto. 9:05 Tra venticinque minuti sarà il turno della semifinale 500 metri uomini kayak a quattro, dove saranno della partita gli. L’inizio è previsto per le 9:30 9:03 Conclusa lasemifinale dei 200 m kayak doppio: passano Germania,con 32.506, Spagna, seconda con 32.897 e Svezia, terza con 33.450. 9:00 Si comincia co la semifinale dei 200 metri kayak doppio: ecco la start list. Ricordiamo che accederanno in Finale i primi tre team classificati. Saranno della partita Macedonia del Nord, Ucraina, Repubblica Ceca, Spagna, Germania, ...

