La folle idea di uno YouTuber: costruisce un esoscheletro robotico per far camminare un serpente. E funziona (ma sotto controllo umano) – Il video (Di sabato 20 agosto 2022) Un serpente che cammina. In un video caricato recentemente, lo YouTuber e ingegnere Allen Pan ha dichiarato di «sentirsi male per i serpenti» perché, a causa dell’evoluzione della specie, «hanno perso le zampe». Un tema che effettivamente è oggetto di dibattito da molti anni nella comunità scientifica. E il giovane ingegnere, per “correggere” la rotta dell’evoluzione della specie, ha deciso di progettare e stampare in 3D un esoscheletro robotico per permettere ai serpenti di tornare a “camminare”. La costruzione della struttura non è stata facile. Come si vede nel video pubblicato su Youtube, i primi tentativi di creazione della struttura sono andati a vuoto. Per testare i diversi prototipi, Pan ha inizialmente usato alcuni giocattoli di peluche e ha osservato i ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) Unche cammina. In uncaricato recentemente, loe ingegnere Allen Pan ha dichiarato di «sentirsi male per i serpenti» perché, a causa dell’evoluzione della specie, «hanno perso le zampe». Un tema che effettivamente è oggetto di dibattito da molti anni nella comunità scientifica. E il giovane ingegnere, per “correggere” la rotta dell’evoluzione della specie, ha deciso di progettare e stampare in 3D unper permettere ai serpenti di tornare a “”. La costruzione della struttura non è stata facile. Come si vede nelpubblicato su Youtube, i primi tentativi di creazione della struttura sono andati a vuoto. Per testare i diversi prototipi, Pan ha inizialmente usato alcuni giocattoli di peluche e ha osservato i ...

