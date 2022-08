Europei di nuoto | doppietta azzurra nei 5 km in acque libere | oro a Paltrinieri | argento ad Acerenza

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x2,??x1,??x3 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo: ??x3,??x5,??x… - sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - RaiNews : Guarda l'ultimo tuffo della finale dal trampolino di 3 metri con il quale Chiara Pellacani conquista la medaglia d'… - Ansa_ER : Europei nuoto: Paltrinieri, avevo supervoglia di gareggiare. 'Una bella prova, anche se nel terzo giro il mare si è… - CatelliRossella : Europei di nuoto: tuffi, azzurri quarti dalla piattaforma sincro - Nuoto - ANSA -

Gregorio Paltrinieri è medaglia d'oro nela 5 km in acque libere aglidi Roma, ed è doppietta sul podio per l'Italia grazie all'argento di Domenico Acerenza nel tratto di mare davanti al litorale di Ostia.Doppietta azzurra nella gara di fondo Gregorio Paltrinieri vince la medaglia d'oro nella 5 km in acque libere aglididi Roma 2022. Domenico Acerenza conquista l'argento completando la doppietta azzurra. Nel mare di Ostia, Paltrinieri trionfa in 52'13''5 conservando il titolo europeo vinto a Budapest ...La gioia della tuffatrice romana di 19 anni. "Ci tenevo tanto a questa gara e sono emozionatissima, questa piscina è speciale: sono cresciuta qui ...Nei 5km acque libere il fuoriclasse si prende il gradino più alto, poco dietro a lui Domenico Acerenza. Poi arriva il bronzo per le donne ...