Elezioni, Maresca dice no alla candidatura: Resto magistrato (Di sabato 20 agosto 2022) Dopo l'esperienza come candidato sindaco alle Comunali 2021, l'ex pm anticamorra Catello Maresca – consigliere comunale a Napoli e in servizio come giudice civile alla Corte di appello di Campobasso – non ripeterà "la discesa in campo" per le politiche di settembre. Un "no, grazie" che Maresca affida a un post su Facebook, in cui si rivolge ai tanti che lo stanno esortando invece a candidarsi, e in cui non lesina critiche all'approccio della politica alla lotta criminalità organizzata. "Ho letto fino a stamattina – scrive – di insistenti voci su una mia candidatura in Campania. Ringrazio tutti coloro che lo hanno pensato e proposto e le tante persone che mi stanno, ancora mentre scrivo questo post, chiedendo di accettare. Non è una decisione facile, perché la voglia di impegnarsi è ...

