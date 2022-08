“Eccomi 5 giorni dopo il parto”. La vip è già in gran forma. Pancione cancellato e fisico impeccabile (Di sabato 20 agosto 2022) Incredibile quanto fatto vedere dalla vip sui social, a pochi giorni dalla gravidanza. Lei ha vissuto, insieme al compagno, uno dei momenti più belli della sua vita con la nascita della seconda figlia. Ma a sorprendere positivamente i fan è stata un’immagine postata dalla stessa giovane, che la mostra già in una forma super smagliante. Lei è Giulia Belmonte, la dolce metà di Stash, e la foto dopo il parto sta facendo il giro della rete. Nessuno poteva immaginarsi infatti che fosse già con un fisico da far invidia. La bellissima Giulia Belmonte ha dunque postato una foto dopo il parto, che ha permesso di mostrare una pancia completamente piatta. Tra l’altro lei e Stash sono anche stati criticati da alcuni per il nome dato alla piccola, Imagine: “I meme su Imagine, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 agosto 2022) Incredibile quanto fatto vedere dalla vip sui social, a pochidalla gravidanza. Lei ha vissuto, insieme al compagno, uno dei momenti più belli della sua vita con la nascita della seconda figlia. Ma a sorprendere positivamente i fan è stata un’immagine postata dalla stessa giovane, che la mostra già in unasuper smagliante. Lei è Giulia Belmonte, la dolce metà di Stash, e la fotoilsta facendo il giro della rete. Nessuno poteva immaginarsi infatti che fosse già con unda far invidia. La bellissima Giulia Belmonte ha dunque postato una fotoil, che ha permesso di mostrare una pancia completamente piatta. Tra l’altro lei e Stash sono anche stati criticati da alcuni per il nome dato alla piccola, Imagine: “I meme su Imagine, la ...

itzyunaashiin : eccomi, il mood di ieri, di oggi, di domani e di altri giorni interi !! - yo0ngifingers : In questi giorni ho chiuso un cerchio. Ho tolto finalmente tutte le cose di mamma, avevo bisogno del mio tempo ma eccomi qui. - sarainchains_ : Eccomi ventimila ore dopo a vedere il cb delle blackpink perché in questi giorni assomiglio più a un'ameba che a un essere umano - la_mavi_ : a volte penso al fatto che fino a due anni fa non avrei neanche immaginato di poter vedere louis, la persona che mi… - Filomen83869405 : RT @Leonard29577026: Buongiorno a tutti??... Eccomi qua dopo tanti giorni lontani xcolpa del covid??...oggi sto Bene??e vorrei con questo mio… -

Mercoledì 17 agosto 2022 - (Mercoledì della XX settimana del Tempo Ordinario - ANNO PARI) ... udite quindi, pastori, la parola del Signore: Così dice il Signore Dio: Eccomi contro i pastori: a ... Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò ancora nella casa ... Accoglienza e cambiamento Ognuno di noi è chiamato tutti i giorni, con le azioni concrete, a dire il proprio: 'Eccomi, sono un Tuo servo.' Questo non è un compito solo personale dei cristiani, ma anche come comunità cristiana ... Nicola Passarotto Vasco Rossi all’Abetone, giri in motocicletta e scarpinate per la star del rock Gita fuori porta sulla sue due ruote per Vasco Rossi che si è anche concesso una passeggiata al passo d’Annibale ... ... udite quindi, pastori, la parola del Signore: Così dice il Signore Dio:contro i pastori: a ... Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti idella mia vita, abiterò ancora nella casa ...Ognuno di noi è chiamato tutti i, con le azioni concrete, a dire il proprio: ', sono un Tuo servo.' Questo non è un compito solo personale dei cristiani, ma anche come comunità cristiana ... PRESTO DI MATTINA /Sognare è continuare a nascere Gita fuori porta sulla sue due ruote per Vasco Rossi che si è anche concesso una passeggiata al passo d’Annibale ...