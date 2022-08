Disastro ambientale tra Polonia e Germania | migliaia di pesci morti nel fiume Oder

fattoquotidiano : Disastro ambientale nel fiume Oder, al confine fra Polonia e Germania. Milioni di pesci morti - infoitinterno : Rischio disastro ambientale a Moncalieri: sequestrata discarica abusiva sulle rive del Sangone - Marco_chp1 : RT @RSInews: 160 tonnellate di pesci morti in Polonia - Il disastro ambientale nel fiume Oder potrebbe essere stato causato da un'alga in g… - cristin86212732 : RT @dukana2: Premiati perché stanno zitti sul disastro ambientale e sui morti per cancro petrolifero della #Basilicata… - dukana2 : RT @dukana2: Premiati perché stanno zitti sul disastro ambientale e sui morti per cancro petrolifero della #Basilicata… -

... sia stata saltata la fase della VIA (Valutazione Impatto) nella decisione del ... Basta una piccola banda di foreign fighters a provocare unda bomba atomica. In un'intervista a ...... una più ampia aggregazione di associazioni, impegnata, tra diversi obiettivi, a combattere il fenomeno degli incendi, perché di certo non possiamo accettare che si ripeta ile ...Per questo la Polonia ha offerto una ricompensa di un milione di zloty, l'equivalente di 210 mila euro, a chiunque possa "essere d'aiuto a trovare i responsabili di questo disastro ambientale".Un disco, 'Will of the people', in arrivo il 26 agosto per esorcizzare il terrore di un’epoca spaventosa. In attesa di un tour spettacolare che ...