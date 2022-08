Covid, le news. Ministero Salute: "Professori no vax possono tornare in aula" (Di sabato 20 agosto 2022) Dall'ultimo report dell'Iss emerge che nel mese di luglio gli ingressi in terapia intensiva sono stati 4 volte superiori tra i non vaccinati, rispetto a coloro che hanno somministrato la dose booster. Sono in lieve calo le reinfezioni, ora al 12,94%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24.691 nuovi contagi, le vittime sono 124. "Richiamo alla prudenza in presenza di grandi aggregazioni e al senso di responsabilità individuale" ha detto il direttore Prevenzione del Ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 agosto 2022) Dall'ultimo report dell'Iss emerge che nel mese di luglio gli ingressi in terapia intensiva sono stati 4 volte superiori tra i non vaccinati, rispetto a coloro che hanno somministrato la dose booster. Sono in lieve calo le reinfezioni, ora al 12,94%. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 24.691 nuovi contagi, le vittime sono 124. "Richiamo alla prudenza in presenza di grandi aggregazioni e al senso di responsabilità individuale" ha detto il direttore Prevenzione deldella

