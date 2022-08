Verso Milan-Inter: San Siro è già tutto esaurito (Di venerdì 19 agosto 2022) Mancano due settimane, ma la febbre per il derby della Madonnina in programma il prossimo 3 settembre è già altissima: San Siro – scrive La Gazzetta dello Sport – è praticamente tutto esaurito e sulla biglietteria online del Milan, che ospiterà la sfida della quinta giornata (in campo alle ore 18), restano ancora pochissimi tagliandi. L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 agosto 2022) Mancano due settimane, ma la febbre per il derby della Madonnina in programma il prossimo 3 settembre è già altissima: San– scrive La Gazzetta dello Sport – è praticamentee sulla biglietteria online del, che ospiterà la sfida della quinta giornata (in campo alle ore 18), restano ancora pochissimi tagliandi. L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

