Trama, personaggi, interpreti e draghi: è tutto nuovo. Su Sky intrighi e battaglie epiche della guerra civile che scoppia tra i Targaryen (Di venerdì 19 agosto 2022) Ci siamo: il conto alla rovescia è davvero iniziato. House of Dragon, attesissimo prequel de Il Trono di Spade arriva in tv in Italia il 22 agosto. E si prevede un exploit di ascolti e consensi della critica. Le notizie circolate in questi mesi sulla serie americana sono tantissime, qui facciamo il punto di cosa sappiamo e cosa non possiamo non sapere.

