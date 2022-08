Sonia Bruganelli risponde duramente ad Adriana Volpe: “Mi risulta che…” (Di venerdì 19 agosto 2022) Adriana Volpe in un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” aveva lanciato una stoccata a Sonia Bruganelli: “La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori!. Ovviamente è arrivata puntuale la risposta dura della moglie di Paolo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Adriana Volpe sbotta contro Sonia Bruganelli: “Rispetto a me sei piccola, piccola. Di grandi ci sono solo le bugie…. Sonia Bruganelli, frecciata ad Adriana Volpe: “Orietta si mette in gioco, non ha paura del…” ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 19 agosto 2022)in un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” aveva lanciato una stoccata a: “La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori!. Ovviamente è arrivata puntuale la risposta dura della moglie di Paolo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sbotta contro: “Rispetto a me sei piccola, piccola. Di grandi ci sono solo le bugie…., frecciata ad: “Orietta si mette in gioco, non ha paura del…” ...

