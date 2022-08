Sacchetti pieni d’acqua e monete appesi in balcone: perché adesso lo fanno tutti (Di venerdì 19 agosto 2022) Non è raro oggi vedere appesi oggetti “stravaganti” sui portici delle case e nei ristoranti. Si tratta di un rimedio della nonna che piano piano si sta diffondendo a macchia d’olio ovunque. I Sacchetti pieni d’acqua e monete servono come rimedio contro gli insetti fastidiosi che spesso possono anche essere pericolosi. Tra gli animali da allontanare senza dubbio api e zanzare, che con le loro punture possono procurare qualche problema di salute. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Bancomat, non prelevare mai in questo giorno della settimana: i rischi È vero che non pungono, ma anche le mosche e i mosconi possono essere fastidiosi, finanche pericolosi, proprio perché trasportano tante specie di batteri, che contaminano il cibo e possono causare malattie. Da ... Leggi su tvzap (Di venerdì 19 agosto 2022) Non è raro oggi vedereoggetti “stravaganti” sui portici delle case e nei ristoranti. Si tratta di un rimedio della nonna che piano piano si sta diffondendo a macchia d’olio ovunque. Iservono come rimedio contro gli insetti fastidiosi che spesso possono anche essere pericolosi. Tra gli animali da allontanare senza dubbio api e zanzare, che con le loro punture possono procurare qualche problema di salute. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Bancomat, non prelevare mai in questo giorno della settimana: i rischi È vero che non pungono, ma anche le mosche e i mosconi possono essere fastidiosi, finanche pericolosi, propriotrasportano tante specie di batteri, che contaminano il cibo e possono causare malattie. Da ...

LucioMM1 : @clorazene @gspazianitesta A bologna centro i cestini , quelli piccoli di fianco ai pali, sono pieni di sacchetti d… - b1ancacoca1na : ma che cazzo io non ne posso piu dei sacchetti di patatine pieni d'aria io voglio sostanza ho deciso che denuncerò la san carlo - Sabrina45125804 : Sacchetti pieni d’acqua e monete appesi in balcone, lo stanno facendo tutti: ti salva la vita. ???? - DoctorDeathStar : RT @gialloapjanic: @MGuardasole Almeno loro non buttano sacchetti pieni di feci ed urina su famiglie. - gialloapjanic : @Clotild75026688 @MGuardasole Pensa che a Torino c'è una tifoseria ospite che butta sacchetti pieni di feci e di ur… -