PROGRESS | Ufficiale il rematch titolato per Laura Di Matteo

(Di venerdì 19 agosto 2022)Ditornerà a lottare per il titolo femminile della. Lo ha ufficializzato la compagnia britannica stessa con un annuncio sui suoi canali social. La notizia arriva a pochi giorni da138, in cui la nostra connazionale aveva sfidato Kanji al termine della sfida in cui questa aveva difeso con successo il titolo contro l’ex campionessa AEW Riho. Il pomo della discordia era il match del giorno prima a Sheffield, quando a137aveva perso la sua opportunità titolata contro Kanji venendo colpita da una sediata dalla campionessa, vincendo il match per squalifica ma non ottenendo il meritato titolo. Si trattava del re-match della sfida di luglio a136, in cuiaveva perso (potete rivedere il ...

Laura Di Matteo: match titolato a PROGRESS Chapter 139 Laura Di Matteo tornerà a lottare per il titolo femminile della PROGRESS. Lo ha ufficializzato la compagnia britannica stessa con un annuncio sui suoi canali social. La notizia arriva a pochi giorni d ...Laura Di Matteo lotterà ancora per il PROGRESS Women's Championship, contro l'attuale campionessa Kanji. Inviperita da quanto successo a Codename: COPPERHEAD in quel di Sheffield ( QUI! trovate i risu ...